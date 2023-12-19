Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'da biri tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:06 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da biri tır 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 5. kilometresindeki kavşakta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda bir tır ve 5 otomobil çarpıştı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 4 kişi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı

        Benzer Haberler

        Kütahya'da üniversite öğrencileri yemekhanelerdeki atıkları ayrıştırarak ge...
        Kütahya'da üniversite öğrencileri yemekhanelerdeki atıkları ayrıştırarak ge...
        Kütahya´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan 8 şüpheli...
        Kütahya´da uyuşturucuya alıştırdıkları kadınları fuhuşa zorlayan 8 şüpheli...
        Kütahya'da Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı yapıldı
        Kütahya'da Kitap Kurdu Yarışması'nın tanıtımı yapıldı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı
        Kütahya'da fuhuş operasyonunda 8 kişi yakalandı
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Kütahya merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı