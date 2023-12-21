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        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası verildi

        Kütahya'da, uyuşturucu bulunması nedeniyle içkili iki eğlence yerine 30 gün kapatma cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:00 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:16
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        Kütahya'da uyuşturucu bulunan iki eğlence yerine geçici kapatma cezası verildi
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        Kütahya'da, uyuşturucu bulunması nedeniyle içkili iki eğlence yerine 30 gün kapatma cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta kent merkezindeki içkili eğlence yerlerine yönelik denetimlerde, iki işletmede uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, Valilik tarafından bu işletmeler hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında 30 gün süreyle "faaliyetten men" kararı verildi.

        Karar kapsamında polis ve zabıta ekipleri, iki işletmeyi mühürleyerek kapattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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