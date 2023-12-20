Gediz'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.K. yönetimindeki 34 GHJ 97 plakalı otomobil, Soner Aksoy Caddesi'nde H.S.K'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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