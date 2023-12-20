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        Gediz'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:11
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        Gediz'de otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.K. yönetimindeki 34 GHJ 97 plakalı otomobil, Soner Aksoy Caddesi'nde H.S.K'nin kullandığı tescilsiz elektrikli bisikletle çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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