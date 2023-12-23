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        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:27
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        DPÜ'de "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" yapıldı
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ), "Uluslararası Etkileşimli Sanat Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 24 sanatçının katıldığı çalıştay kapsamında aralarında Aizanoi Antik Kenti'nin de yer aldığı tarihi bölgelerde gözlem ve alan gezisi, gruplar halinde sanat ve atölye çalışmaları yapıldı.

        Katılımcılar, ilgi alanları ve temaları üzerine sanatsal söyleşilerde bulundu, uygulama yapılan bölümlerde farklı teknik, yöntem ve süreçler deneyimlendi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, çalıştayın kapanış programında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti.

        Sanatçıların Türkiye medeniyetinin hangi aşamalarda olduğunu yansıttığını belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Her karış toprağı mübarek şehitlerimizin kanıyla kutsallaşan topraklarda yaşıyoruz. Türk tarihinin en önemli zaferlerinin kazanıldığı topraklardayız. Bu üniversitede yaptığımız her faaliyetin Cumhuriyet'imize, şehitlerimize layık işler olmasına özel gösteriyoruz. Sanatın prens ve prenseslerine en kalbi duygularımla şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız."

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin de uzun süredir hayata geçirmek istedikleri çalıştayı sonunda gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Bundan duydukları mutluluğu dile getiren Mercin, "Bu tür işlemlerin yapılması için ciddi bir bütçeye ihtiyaç oluyor. Rektör hocamızın da desteğiyle bu desteği bir bilimsel araştırma projesi olarak aldık. Kütahya bir sanat şehri, sanatçı şehri. Bu çalıştayda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.

        Resim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selda Mant Menay ise çalıştayda Kütahya izlenimleri, zafer, kent kültürü ve peyzaj gibi ana konu başlıklarında eserler üretildiğini bildirdi.

        Konuşmaların ardından, çalıştayda üretilen eserlerin yer aldığı sergi gezildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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