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        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 84 yaşındaki kişi yaralandı

        Kütahya'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:15
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        Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 84 yaşındaki kişi yaralandı
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        Kütahya'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

        Hamidiye Mahallesi'ndeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Mehmet Yıldırım (84), Sazak mevkisinde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bacağından yaralanan Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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