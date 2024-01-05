Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 84 yaşındaki kişi yaralandı

Kütahya'da bir kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Mehmet Yıldırım (84), Sazak mevkisinde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Yıldırım, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağından yaralanan Yıldırım, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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