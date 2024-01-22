Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızsaray mevkisinde M.Y'nin kaldığı konteynere operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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