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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:04
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalnızsaray mevkisinde M.Y'nin kaldığı konteynere operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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