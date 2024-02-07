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        Hisarcık'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:50
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        Hisarcık'ta otomobille tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.T. yönetimindeki 45 ZA 0200 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Z.I'nın kullandığı 43 FH 765 plakalı tıra çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslya Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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