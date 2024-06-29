AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı yarın yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Frigya Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen AVIS 2024 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, Kütahya'da yarın koşulacak.

Kütahya Belediyesi ve KYK Yapı Kimyasalları sponsorluğundaki yarışın start seremonisi, Kütahya'nın tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'nda yapıldı.

Sporcuların yarın 7,5 kilometre uzunluğundaki Radar Yolu'nu 3 kez kat edeceği ve 5 kategoriden oluşan yarışın ardından Kütahya Belediyesi önünde ödül töreni gerçekleştirilecek.

Sporcuların teknik kontrollerden geçerek yarışa hazır hale geldiklerini belirten Aslan, "Kütahya'mızın güzide ve tarihi alanlarından olan Germiyan Sokağı'nda yarışımızın sembolik startını verdik. Yarın da 25 sporcumuzun belirlenen alanı üçer defa çıkmasıyla yarışmamız yapılacak. Tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

TOSFED Hobi Karting Sorumlusu ve Tırmanma İl Temsilcisi Nevzat Aslan, gazetecilere, dördüncü ayak için bazı illerden 25 sporcunun kayıt yaptırdığını söyledi.

Ankara'dan gelen Hande Erdoğan ise 2 yıldır off-road yarışlarında kopilot olarak yer aldığını ve geçen yıl şampiyon olduklarını dile getirdi.

Tırmanmada ilk sezonunun gayet iyi geçtiğini anlatan Erdoğan, "Aracı tanıyorum, araç da beni tanıyor. Bu sezonu antrenman olarak görüyorum. Seneye de rallide koşuşturmaya devam edeceğim." dedi.

İzmir'den katılan Yusuf Çiçek de tırmanma yarışlarında çok iyi dereceler aldığını, Kütahya etabından da umutlu olduğunu ifade etti.