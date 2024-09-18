Kesinleşmiş 45 yıl hapis cezasıyla aranan müteahhit Uşak'ta yakalandı

İzmir, Afyonkarahisar, Muğla ve Uşak'ta yargılandığı davalarda kesinleşmiş 45 yıl hapis cezası bulunan müteahhit, Uşak'ta yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı davada toplam 45 yıl hapis ve 210 bin 500 lira adli para cezası kesinleşen müteahhit İsmail Ergül'ün (48) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapisle cezalandırılan, ayrıca 33 suç kaydı bulunan, ikamet adresi Kütahya'da olan hükümlünün Uşak'ta saklandığını belirledi. Uşak Bozkurt Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bağ evine baskın yapan ekipler, bu kişiyi yakaladı.