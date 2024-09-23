Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'nın Simav ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü lise öğrencisi genç hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Simav ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü lise öğrencisi genç hayatını kaybetti.
Karacaören köyünde tarlaya giden Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Ramazan Göktepe'nin (18) kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Göktepe'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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