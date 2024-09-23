Kütahya'da kazdıkları su kuyusunda gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kazdıkları su kuyusundaki metan gazından zehirlenen baba ve iki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Eşen köyündeki evlerinin önünde kazdıkları su kuyusunda çalışan Sait Ü. (35), dengesini kaybederek 13 metrelik kuyuya düştü.

Oğlunu kurtarmak için kuyuya inen baba Dursun (51) ve kardeşi Fatih Ü'den (30) haber alamayan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ekipleri yönlendirildi.