Kütahya'da "Ahilik Kültürü Haftası" kutlandı

Kütahya’da, "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 37.’si kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Ahi Evren Camisi’nde mevlit okundu.

İl Müftüsü İrfan Açık, cuma hutbesinde ahiliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

“Cami merkezli bu medeniyetin özünde helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vardır. İş ve çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, kul ve kamu hakkını gözetmek vardır. Ahilik geleneğinde yer aldığı üzere, geçmişten günümüze esnaf ve zanaatkar arasında dayanışma, dürüstlük, adalet, ahlak ve çalışkanlık gibi değerleri özendirmek vardır.”