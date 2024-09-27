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        Kütahya'da "Ahilik Kültürü Haftası" kutlandı

        Kütahya'da, "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:15
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        Kütahya'da "Ahilik Kültürü Haftası" kutlandı
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        Kütahya’da, "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 37.’si kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Ahi Evren Camisi’nde mevlit okundu.

        İl Müftüsü İrfan Açık, cuma hutbesinde ahiliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

        “Cami merkezli bu medeniyetin özünde helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vardır. İş ve çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, kul ve kamu hakkını gözetmek vardır. Ahilik geleneğinde yer aldığı üzere, geçmişten günümüze esnaf ve zanaatkar arasında dayanışma, dürüstlük, adalet, ahlak ve çalışkanlık gibi değerleri özendirmek vardır.”

        Cuma namazının ardından Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince vatandaşlara, bulgur pilavı ile helva ikram edildi.

        Protokol üyeleri, İstiklal Mahallesi’ndeki Ahi Evran Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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