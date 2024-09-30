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        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:28
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        Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

        İlçede aniden başlayan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle ilçe merkezindeki yollarda büyük su birikintileri oluştu, bazı araçlar ise doludan zarar gördü.

        Hisar Mahallesi yakınlarında biriken sel suları nedeniyle Domaniç-Tavşanlı kara yolunda ulaşım güçlükle sağlandı.

        Sağanaktan etkilenen pazar esnafı, ürünlerini kurtarmaya çalıştı. Sele kapılan bazı ürünler ara sokaklara sürüklendi. Dolu nedeniyle bazı işyerlerinin de camları kırıldı.

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