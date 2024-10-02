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        Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu vefatının 8. yılında anıldı

        Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun vefatının 8. yılında anma etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:08
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        Kütahyalı ressam Ahmet Yakupoğlu vefatının 8. yılında anıldı
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        Kütahyalı ressam, neyzen ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun vefatının 8. yılında anma etkinlikleri düzenlendi.

        Eserlerini ve mal varlığını bağışladığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından organize edilen program kapsamında Yakupoğlu'nun Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu Müzesi'ndeki panelin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite olarak Yakupoğlu'nun hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

        Yakupoğlu'nun, Türk sanatına önemli katkılarda bulunan büyük bir sanatçı olduğunu belirten Kızıltoprak, şöyle konuştu:

        "Merhum Ahmet Yakupoğlu'nun hatırasını yaşatmak bizlerin görevi. Biz de bu görevi hakkıyla yerine getirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bir yönetici ülkesi, milleti için çok önemli işler yapar ama onun başarılarını tek bir tuvalle bugüne kadar taşıyan bir ressam da en az onun kadar büyük bir iş yapmıştır. Bir bilim adamı 1000 sayfa eser, 10 cilt eser yazabilir ama bir ressam bir tuvalle bu dönemi fırça darbeleriyle bize tek bir bakışla öğretebilir. Ahmet Yakupoğlu işte böylesine bir değerdi."

        Panelde, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç ve eski Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yıldız da katılımcılara hitap etti.

        Ayrıca müzede merhum sanatçının az bilinen eserlerinden oluşan "Suyun Ressamı Ahmet Yakupoğlu" başlıklı sergi açıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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