Kütahya'da devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Simav ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koyunoba köyünde çilek tarlasından dönen Mustafa Karaduman (76) yönetimindeki 43 KP 091 plakalı traktör, Kuştaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Keziban Karaduman'ın (68) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile traktördeki Meryem Akkuzu (62) Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkuzu, kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.