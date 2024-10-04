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        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti

        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 22:05 Güncelleme: 04.10.2024 - 22:05
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        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
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        Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

        Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yılmaz Kocadağ (42), dengesini kaybedip yüksekten düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kocadağ, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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