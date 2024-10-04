Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi hastanede hayatını kaybetti
Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Kütahya'da çalıştığı inşaattan düşen kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Gaybi Efendi Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Yılmaz Kocadağ (42), dengesini kaybedip yüksekten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kocadağ, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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