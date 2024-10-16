Kütahya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi, emniyet çalışanı olduğunu söyleyerek dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla İ.Ü'ye ulaşan ve Emniyet Müdürlüğünde çalıştığını ifade eden bir kişi, çantasının daha önce kaybolduğunu, kuyumcudan altın takı alındığını ve bununla ilgili 5 kişiyi yakaladıklarını söyledi.

Dosyada İ.Ü'nün de isminin geçtiğini, bu nedenle evindeki altınlarla bulunan altınların karşılaştırılarak iade edileceğini söylemesi üzerine İ.Ü, aynı gün akşam üstü evine gelen şüpheliye altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ü, polise şikayetçi oldu.