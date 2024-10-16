Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi, emniyet çalışanı olduğunu söyleyerek dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da telefonla aradığı kişiyi, emniyet çalışanı olduğunu söyleyerek dolandırdığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, telefonla İ.Ü'ye ulaşan ve Emniyet Müdürlüğünde çalıştığını ifade eden bir kişi, çantasının daha önce kaybolduğunu, kuyumcudan altın takı alındığını ve bununla ilgili 5 kişiyi yakaladıklarını söyledi.

        Dosyada İ.Ü'nün de isminin geçtiğini, bu nedenle evindeki altınlarla bulunan altınların karşılaştırılarak iade edileceğini söylemesi üzerine İ.Ü, aynı gün akşam üstü evine gelen şüpheliye altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.Ü, polise şikayetçi oldu.

        Kamera kaydı incelemelerinde şüpheliyi tespit eden Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlının bir taksiyle Kütahya'dan ayrıldığını belirledi.

        Yalova'da yakalanarak Kütahya'ya getirilen olayın şüphelileri A.D. ile İ.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.D. tutuklandı, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelinin sırt çantasından çıkan 4 bilezik, 1 altın kelepçe bilezik, 1 cumhuriyet altını, 1 gremse altın, 4 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 altın tuğra kolye, 2 altın alyans yüzük, 290 avro ile 10 dolar olayın mağduru İ.Ü'ye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kütahya'da dağda yolunu kaybedip mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
        Kütahya'da dağda yolunu kaybedip mahsur kalan kişiyi AFAD kurtardı
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 33 günl sonra hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 33 günl sonra hayatını kaybetti
        Kütahya'da silahı kavga: 2 yaralı
        Kütahya'da silahı kavga: 2 yaralı
        Kütahya'da kadınlardan 'Kadın ve çocuk cinayetleri' protestosu
        Kütahya'da kadınlardan 'Kadın ve çocuk cinayetleri' protestosu
        Kütahya'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi
        Kütahya'da üniversite öğrencileri kadına yönelik şiddete tepki gösterdi