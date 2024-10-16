Gediz'de define aramak için iş makinesiyle çukur açan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir grup şüpheli tarafından izinsiz kazı yapıldığını belirledi.
Kültür ve tabiat varlığı bulmak için çukur açan 5 şüpheli, ekskavatör ve çeşitli kazı malzemeleriyle gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan şüpheliler A.K, M.D, M.C, F.U. ve E.Ö'nün işlemleri sürüyor.
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