Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Gediz-Kütahya kara yolu yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü öğrenilemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından, dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.
Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edilen alevler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.
Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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