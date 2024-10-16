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        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:31
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        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamerasına yansıdı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Gediz-Kütahya kara yolu yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsü öğrenilemeyen 26 ABF 385 plakalı otomobilin alt kısmından, dolum işlemi sırasında alevler çıkmaya başladı.

        Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından fark edilen alevler, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilerek söndürüldü.

        Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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