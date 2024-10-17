Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar kapsamında üzerlerinde uyuşturucu, tabanca ve fişek bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar kapsamında üzerlerinde uyuşturucu, tabanca ve fişek bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendikleri F.Y. idaresindeki 03 UH 474 plaka aracı durdurdu.

        Araçta ve sürücü F.Y. ile yanındaki M.K'nin üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ile 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri ise Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontrollerinde Ö.A'nın (30) isimli şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan F.Y, M.K. ve Ö.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kütahya'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
        Kütahya'da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" sergisi açıldı
        Kütahya'da "Yetişkin Eğitiminde Tematik Öğretim Yaklaşımı" sergisi açıldı
        Polisten kaçan 4 şüpheli, 10 kilometrelik takiple yakalandı
        Polisten kaçan 4 şüpheli, 10 kilometrelik takiple yakalandı
        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
        Otomobil, akaryakıt istasyonunda alev aldı; o anlar kamerada
        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamera...
        Kütahya'da akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın güvenlik kamera...
        Kütahya'da orman yangını büyümeden söndürüldü
        Kütahya'da orman yangını büyümeden söndürüldü