Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kütahya’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonlar kapsamında üzerlerinde uyuşturucu, tabanca ve fişek bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelendikleri F.Y. idaresindeki 03 UH 474 plaka aracı durdurdu.

Araçta ve sürücü F.Y. ile yanındaki M.K'nin üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek ile 55 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü yaya devriye ekipleri ise Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontrollerinde Ö.A'nın (30) isimli şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.