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        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi

        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nce (DPÜ), "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında çini ve fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:46
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        Kütahya'da "Bir Asırlık Dostluk İçin Sanat Sergisi" düzenlendi
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        Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nce (DPÜ), "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında çini ve fotoğraf sergisi açıldı.

        Macaristan'ın milli kahramanı Lajos Kossuth'un 1850-1851 yıllarında Kütahya'da sürgün hayatı yaşadığı 42 yıl önce müzeye dönüştürülen evin bahçesinde düzenlenen sergide, Kütahyalı çini sanatçılarının çini, fotoğraf ve hat eserleri sergilendi.

        DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk ve Macar devletlerinin 100 yılı aşan dostluğunun olduğunu hatırlattı.

        Bu dostluğun bu yıl düzenlenen etkinliklerle taçlandığını belirten Kızıltoprak, "Üniversitemiz tarafından hazırlanan bu serginin bu dostluğa katkı sunmasını diliyorum." dedi.

        Türk ve Macar kültürünün ortak izlerini taşıyan eserlerin yer aldığı sergiye Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri, sanatçılar, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.

        Programda, sergiye katkıda bulunan sanatçılara katılım belgesi takdim edildi.

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