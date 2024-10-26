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        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 23:51 Güncelleme: 26.10.2024 - 23:51
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        Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Artıranlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına 19 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 145 personel ile müdahale edildi.

        Ekiplerin sabaha kadar süren mücadelesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektarlık çamlık alan zarar gördü.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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