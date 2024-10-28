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        Kütahya'daki Boyalı Dağı, sonbaharın renklerine boyandı

        Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:16
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        Kütahya'daki Boyalı Dağı, sonbaharın renklerine boyandı
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        Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.

        Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.

        Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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