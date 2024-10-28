Kütahya'daki Boyalı Dağı, sonbaharın renklerine boyandı
Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.
Kütahya'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan Boyalı Dağı, sonbaharın renkleriyle buluştu.
Aydoğdu Mahallesi'nin üst kısımlarındaki Boyalı Dağı'nda bulunan kayın ve meşe ağaçlarının renk değişimi dronla görüntülendi.
Dağ, ziyaretçilerine yeşil ve kahverenginin farklı tonlarıyla güzel manzaralar sunuyor.
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