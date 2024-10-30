Kütahya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ormanda ölü bulundu

Mahalle çevresinde ve ormanlık alanda çalışma başlatan ekipler, evine 3 kilometre uzaklıktaki Çakırın Damı mevkisinde Çalışkan'ı bir kayanın dibinde ölü buldu.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

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