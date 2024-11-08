Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar
Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli renklerin tonlarına büründü.
Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli renklerin tonlarına büründü.
İç Ege'de yer alan yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'te sonbahar, kıvrımlı yollarla bütünleşen ağaçların göz alıcı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.
Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunun geçtiği ormanlık alan, yeşilden sarıya dönen yapraklara sahip ağaçlarıyla sürücülere eşsiz manzaralar sunuyor.
Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar, dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.