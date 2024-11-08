Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar, dronla görüntülendi.

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