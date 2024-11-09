Kütahya'da gençler fidanları toprakla buluşturdu

Kütahya’da gönüllü gençler "1 İyilik 1 Fidan Kampanyası" kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığının “Pedal Çevir-Adım At" adlı kampanyası kapsamında "1 İyilik 1 Fidan" etkinliği düzenledi.

Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki fidan dikim alanına rehber hocaları eşliğinde bisikletle gelen gönüllü gençler, açtıkları çukurlara 100'den fazla fidan dikti.

Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu, gazetecilere, fidan dikim etkinliğine Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının yurtlarında kalan öğrenciler ile kentteki çeşitli Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin katıldığını söyledi.

İslam dininin ağaca ve çevreye ayrı bir hassasiyet gösterdiğini belirten Kargıoğlu, "Peygamber Efendi'miz, 'Elinizde bir fidan dikeceğiniz zaman kıyamet kopacaksa bile o fidanı dikin' buyuruyor. Biz de buradan aldığımız ilhamla çevremizi güzelleştirmek adına, tabiatı, Allah'ın yarattığı doğayı güzelleştirmek adına bu şekilde bir etkinlik düzenledik. Amacımız gençlere bir farkındalık ve çevre duyarlılığı oluşturmak." diye konuştu.

Benzer etkinlikleri yıl boyu düzenlediklerini bildiren Kargıoğlu, “Tabii biz Diyanet Gençlik olduğumuz için etkinliğimizin bir tarafında cami ve dini faaliyetler de sürekli oluyor. Bu hafta bilindiği üzere Milli Ağaçlandırma Günü'nü de içerdiği için fidan dikimi gerçekleştirdik.” dedi.