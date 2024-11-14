Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Otomobildeki yaralılar Melike (37), Mert (7) ve Mina Öncel (6) ile Saliha Bülbül (13), 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi.

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