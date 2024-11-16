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        Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 03:10 Güncelleme: 16.11.2024 - 03:19
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        Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kenan Akçay yönetimindeki 06 DRZ 153 plakalı gazbeton yüklü tır, Altıntaş - Dumlupınar kara yolunun 3. kilometresinde aynı yöne giden Fuat Sarıışık'ın kullandığı 03 BS 299 plakalı tıra çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Tırın kabininde sıkışan sürücü Akçay, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Yaralanan sürücüler Akçay ve Sarıışık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Kenan Akçay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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