Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Aizanoi Antik Kenti'ni gezdi

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Aizanoi Antik Kenti'ni gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti.

        Antik kentteki Zeus Tapınağı ve antik stadyumu gezen Ossowski ile beraberindekiler, Roma döneminden kalma eserleri inceleyip bilgi aldı.

        Ossowski, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Kütahya'nın pek çok tarihi ve kültürel değere sahip olduğunu gördüğünü söyledi.

        Aizanoi'den etkilendiğini belirten Ossowski, "Aizanoi Antik Kenti'ni çok beğendim. En çok da Zeus Tapınağı çok güzel. Dünyanın birçok ülkesindeki kültür miraslarını da ziyaret ettim. Ayrıca Kütahya’nın dünyanın en iyi porselenlerini üreten kentlerden biri olduğunu gördüm." diye konuştu.

        Ziyarette konuk heyete, Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Topbaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Altay bebeği böcek ilacı öldürmüştü! Kahreden ayrıntıyı uzmanı açıkladı!
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        ABD seçimlerinin ardından X'ten göç dalgası
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        2 çocuk annesine 20 bıçak darbesi!
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        Doğada kendiliğinden yetişiyor... Yağı 400 lira!
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        "Fiyat istikrarı sabır ve kararlılık gerektiriyor"
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Ormana, dünyanın en iyi turizm köyü seçildi
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Tayfur Bingöl sürprizi!
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Soğuk ve yağışlı hava ne kadar sürecek? Bölge bölge son durum
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Deniz bisikletiyle gezmek istemişti! Çok büyük acı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        Tyson maçı kaybetti, serveti kazandı!
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Narın sağlık üzerindeki güçlü etkileri!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları

        Benzer Haberler

        Köpeklerin saldırısında yaralandı, kaçarken beli kırıldı
        Köpeklerin saldırısında yaralandı, kaçarken beli kırıldı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı
        Kütahya'da tırlar çarpıştı 2 kişi yaralandı
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Kütahya'da ziyaretlerde b...
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski Kütahya'da ziyaretlerde b...
        Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi" açıldı
        Kütahya'da "Erkek Yaşam Merkezi" açıldı
        Seyitömer Höyüğü'nde Tunç Çağı'ndan kalma haşhaş ve nohut taneleri bulundu
        Seyitömer Höyüğü'nde Tunç Çağı'ndan kalma haşhaş ve nohut taneleri bulundu