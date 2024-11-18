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        Kütahya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 18.11.2024 - 18:05
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        Kütahya'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Aksaklar köyünde ikamet eden Ramazan Pehlivan (37) ile amcası Murat Pehlivan (65) arasında Hanyeri mevkisinde arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

        Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine amca ve yeğeni birbirlerine av tüfeğiyle ateş etti. Olayda Murat Pehlivan ile beraber yaşadığı iddia edilen Umahan Kıyak ve Ramazan Pehlivan yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine köye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Pehlivan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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