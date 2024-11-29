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        Kütahya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 29.11.2024 - 17:03
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        Kütahya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi.

        Aliköy'de ikamet eden Şükrü (73) ve Hatice Gürsoy'dan (67) haber alamayan komşuları, evin penceresinden içeri baktığında çiftin sofra başında hareketsiz yattığını gördü.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edilen çiftin cesetleri, Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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