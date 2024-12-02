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        Kütahya'da şarampole savrulan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi taşıyan midibüsün şarampole savrulması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:53
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        Kütahya'da şarampole savrulan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Kütahya'nın Emet ilçesinde işçi taşıyan midibüsün şarampole savrulması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 43 ACS 572 plakalı Eti Maden Bor İşletmelerine ait işçi servisi, Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

        Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü İ.A, işçiler Hasan A, Ali Rıza G, Recep K, Gökhan K, Halil İbrahim S, Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Yüksel K, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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