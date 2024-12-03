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        "Orman Okulu Projesi" eğitimi Kütahya'da gerçekleştirildi

        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmen, uzman ve akademisyenlere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kampta eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:18
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        "Orman Okulu Projesi" eğitimi Kütahya'da gerçekleştirildi
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        Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle başlatılan "Orman Okulu Projesi"ne katılan öğretmen, uzman ve akademisyenlere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kampta eğitim verildi.

        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince yürütülen, "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Eğitmen Eğitimi" projesi kapsamında ilçedeki Göbel Tesisleri bölgesinde 17 katılımcıya, eğitimciler tarafından teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        Eğitmenlerden Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, yaptığı açıklamada, projenin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

        Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan uzmanlar ve 5 üniversiteden akademisyenlerden oluşan bir ekiple orman okulu müfredatına uygun tarzda hazırlanmış konularda eğitim verildiğini belirten Ünal, "Eğitimlerimize 300'e yakın başvuru aldık. TÜBİTAK bütçesi dahilinde 17 katılımcımızı davet ettik. Eğitim konseptimizde, doğada yaşam becerileri, doğa farkındalığı, ormancılık ve orman mühendisliği, biyoloji ve doğa bilimleri geleneksel oyunlar, Türkiye tarihi ve kültürü, kampçılık ve kamp teknikleri, harita okuma ve yön bulma, doğal afetler, arama kurtarma, ilkyardım gibi etkinliklere uygulamalı ve teorik olarak yer verilmektedir." diye konuştu.

        Ünal, 6 Aralık'a kadar sürecek olan orman okulu eğitimlerinin bundan sonraki dönemlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Katılımcı Biyolog Gülsüm Doğan da beklentisinin çok üstünde gerçekleşen güzel bir projede yer almaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

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