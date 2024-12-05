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        Kütahya'da şiir tutkunları, Şairler Gecesi'nde buluştu

        Kütahya'da şiir tutkunları, düzenlenen Kütahyalı Şairler Gecesi'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:09
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        Kütahya'da şiir tutkunları, Şairler Gecesi'nde buluştu
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        Kütahya’da şiir tutkunları, düzenlenen Kütahyalı Şairler Gecesi’nde bir araya geldi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği işbirliğindeki etkinliğe, protokol üyeleri, kurum temsilcileri, şairler ve şiirseverler ile davetliler katıldı.

        Etkinlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya’nın sanat ve sanatçı şehri olduğunu söyledi.

        Şiirseverleri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ünal, "Kütahya geçmişten bugüne bir çok sanatçıyı ve şairi içinde barındıran bir kent. Sanatçılara ve şairlerimize destek olarak benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Dernek Başkanı Yaşar Saygılı da programa emek veren ve katılanlara teşekkür etti.

        Kütahyalı şairlerin şiirlerinin okunduğu program, halk oyunları gösteri, müzik dinletisi ve plaket takdimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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