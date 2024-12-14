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        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya'da, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:47
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        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kütahya'da, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık ve firar suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.

        Hükümlünün kent merkezinde saklandığı eve baskın yapan ekipler, M.C'yi gözaltına aldı.

        Yaklaşık 7 aydır arandığı öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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