Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kütahya'da, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kütahya'da, hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık ve firar suçlarından hakkında 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı.
Hükümlünün kent merkezinde saklandığı eve baskın yapan ekipler, M.C'yi gözaltına aldı.
Yaklaşık 7 aydır arandığı öğrenilen M.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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