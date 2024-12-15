Kütahya'da hafızlığı tamamlayan 95 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 95 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kütahya Ulu Cami’deki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesini alacak hafızlar da çeşitli sureleri okudu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaştan başlayarak herkese Kur'an hizmeti sunduklarını belirtti.

Kur’an hizmetini sadece camilerde ve Kur’an kurslarında değil, talep halinde resmi dairelerde de verdiklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

“Resmi dairelerde 3-5 kişi bir araya gelip müftülüğümüzden bir hoca talep etseler devletimiz ona da imkan sunuyor. Hoca görevlendiriyor. Yeter ki bu millet Kur'an'ını öğrensin. Geçmişte bu millet çok acı şeyler yaşadı. Allah bir daha o günleri gösteremesin. Ama bu kadar imkanlar varken onun yanında dijital olarak da Kuran'ı öğrenme imkanlarını sunuyorken, ayrıca televizyonlarda bile Kur'an öğrenme programları yapılırken bir Müslümanın, bir müminin Kuran'dan mahrum kalması kadar acı bir şey olamaz. O sebeple tekrar ediyorum ki artık Kur'an okuma bilmeyen kimse kalmasın. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim.”