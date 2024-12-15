Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da hafızlığı tamamlayan 95 öğrenci için icazet töreni yapıldı

        Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 95 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da hafızlığı tamamlayan 95 öğrenci için icazet töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 95 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kütahya Ulu Cami’deki tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından icazet belgesini alacak hafızlar da çeşitli sureleri okudu.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 4-6 yaştan başlayarak herkese Kur'an hizmeti sunduklarını belirtti.

        Kur’an hizmetini sadece camilerde ve Kur’an kurslarında değil, talep halinde resmi dairelerde de verdiklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

        “Resmi dairelerde 3-5 kişi bir araya gelip müftülüğümüzden bir hoca talep etseler devletimiz ona da imkan sunuyor. Hoca görevlendiriyor. Yeter ki bu millet Kur'an'ını öğrensin. Geçmişte bu millet çok acı şeyler yaşadı. Allah bir daha o günleri gösteremesin. Ama bu kadar imkanlar varken onun yanında dijital olarak da Kuran'ı öğrenme imkanlarını sunuyorken, ayrıca televizyonlarda bile Kur'an öğrenme programları yapılırken bir Müslümanın, bir müminin Kuran'dan mahrum kalması kadar acı bir şey olamaz. O sebeple tekrar ediyorum ki artık Kur'an okuma bilmeyen kimse kalmasın. Bundan kendimizi mahrum etmeyelim.”

        Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, Kur’an-ı zihinlerine nakşeden gençliğin olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        “Peygamber efendimiz, 'Sizlerin en hayırlısı Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir' buyurmuştur. Bugün yaptığımız program bu anlamda da çok önemli. Bu başarının arka planında büyük bir emek, gayret ve fedakarlık var. Bu fedakarlığı gösteren çok kıymetli hocalarımıza, ailelerimize ve hafızlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Manevi yozlaşmanın olduğu zor bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda Allah’ın ipine, Kur’an’a sımsıkı sarılmamız gerekiyor.”

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında hayata geçirdikleri bu projeyle bugüne kadar Kütahya'da 264 öğrencinin hafızlığını tamamladığını söyledi.

        İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ise, hafızlık icazet programı dolayısıyla mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu programda Reisül-Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

        Program, protokol üyelerinin hafızlara icazet belgeleriyle hediye takdim etmesiyle sonra erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Bakan Yardımcısı Gürcan'dan harcama limiti açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Transferin şifresi çok yönde!
        Transferin şifresi çok yönde!
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        "Yağmurlar başladı ama oran çok düşük!"
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor

        Benzer Haberler

        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü
        Kütahya'da beton elektrik direğine çarpan motosikletli genç öldü
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet, hayatını kaybetti
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet, hayatını kaybetti
        Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı
        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu