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        "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali Tavşanlı'da yapıldı

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:13
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        "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali Tavşanlı'da yapıldı
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        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

        Hiranur Camisi'nde 18 yarışmacının katıldığı programda, lise kategorisinde Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Niyazi Emir Ali Haylaz il birincisi oldu.

        Ortaokul kategorisinde yine aynı okuldan Ahmet Selim Kaymak, il birinciliğini elde etti.

        Haylaz ve Kaymak, bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.

        Programa, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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