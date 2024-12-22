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        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 01:08 Güncelleme: 22.12.2024 - 01:13
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        Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kütahya'da, trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Osman Yıldız'ın (58) kullandığı 20 AJK 444 plakalı tır, Afyonkarahisar çevre yolu Zafertepe Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen C.Y. idaresindeki 20 AHD 699 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı kabinden kurtarılarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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