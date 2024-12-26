Kütahya'da kayıp ihbarı yapılan kişinin kazada öldüğü ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için çalışma başlattı.

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