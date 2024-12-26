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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:11
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        Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan jandarma ekiplerince Gölcük Mahallesi ile Yeşilköy'de belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 910 gram esrar ve kağıda emdirilmiş 750 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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