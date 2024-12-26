Gediz'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda 910 gram esrar ve kağıda emdirilmiş 750 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan jandarma ekiplerince Gölcük Mahallesi ile Yeşilköy'de belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

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