Kütahya Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.
Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı'nda bulunan Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda, Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.
Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yaptı, göl çevresindeki yamaçlardan kayarak keyifli vakit geçirdi.
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