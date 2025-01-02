Kütahya'da ormanda kaybolan kişi donmak üzereyken bulundu

Donmak üzere olduğu belirlenen Adıgüzel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıgüzel'in bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH'ya bağlı arama kurtarma ekipleri ile komando taburu ve jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçede ikamet eden ve otomobiliyle 3 gün önce mantar toplamak için Çukurköy mevkisindeki ormanlık alana giden Hayrettin Adıgüzel'in akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

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