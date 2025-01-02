Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor

        Kütahya'da, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da Osmanlı vakıflarının hayır şartları yerine getiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kütahya'da, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ali Paşa Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara salep ikram edildi.

        Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Enes Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf kültürünün yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

        "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kandillerde, milli günler ve dini bayramlar olmak üzere önemli günlerde çeşitli etkinlikler yaparak halkımızın sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu aynı zamanda geleneklerimizin yaşatılmasına ve kültürümüze katkı sağlamaktadır. Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."

        Aydın, sorumluluk alanlarındaki Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta da vatandaşlara sıcak salep ikram edildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        DEM heyetinden Kurtulmuş ve Bahçeli'ye ziyaret
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Minibüse isabet eden kaya parçası can aldı!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        Kerem'in ölümünden 7 yıl sonra dava cinayete döndü!
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        16 yaşında kayboldu 52 yıl sonra bulundu
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        İbrahim Çelikkol -3 derecede denize girdi
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        O anlar kameraya yansıdı! 'Daltonlar'dan haraç kurşunu!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        166 milyon yıllık dinozor ayak izleri...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Aşk yeniden
        Aşk yeniden
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Mert Günok, Avrupa'da ilk 10'da!
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        Bitcoin'de beklentiler ne yönde?
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        G.Saray'dan Eyüpspor'a yakın markaj!
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Esad rejimi Kasyun Dağını bomba üretim merkezi olarak kullanıyormuş
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın 11'i netleşiyor
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Ya kahve hiç olmasaydı?
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda!
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        ABD'deki araçlı saldırıya dair neler biliniyor?
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        Yalıdaki kaçak yılbaşı partisine polis baskını
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"
        "Biraz düşünerek çocuk yapsınlar"

        Benzer Haberler

        Kayıp olarak aranıyordu, donmak üzereyken bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, donmak üzereyken bulundu
        Kütahya'da ormanda kaybolan kişi donmak üzereyken bulundu
        Kütahya'da ormanda kaybolan kişi donmak üzereyken bulundu
        Yılın ilk gününü kar manzarasında geçirdiler
        Yılın ilk gününü kar manzarasında geçirdiler
        Yılın gününü kar manzarasında geçirdiler
        Yılın gününü kar manzarasında geçirdiler
        Kütahya Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğun...
        Kütahya Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğun...
        Domaniç'te evde çıkan yangın söndürüldü
        Domaniç'te evde çıkan yangın söndürüldü