Kütahya'da çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü
Kütahya'da yaşlı çiftin yaşadığı çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Kütahya'da yaşlı çiftin yaşadığı çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi yakınlarında Serdar Emrem'e ait çiftlik evinde yangın çıktığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle çiftlik evinde hasar oluştu.
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