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        Kütahya'da çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü

        Kütahya'da yaşlı çiftin yaşadığı çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:04
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        Kütahya'da çiftlik evinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kütahya'da yaşlı çiftin yaşadığı çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Hamidiye Mahallesi yakınlarında Serdar Emrem'e ait çiftlik evinde yangın çıktığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan Kütahya Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle çiftlik evinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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