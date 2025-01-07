Kütahya'da okullardan kan bağışı kampanyasına destek

Kütahya'da düzenlenen kan bağışı kampanyasında öğretmen ve velilerden ilgi gördü.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, Kütahya Şehitler Ortaokulu ile Şehit Semih Akyıldız İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Okul idarecileri, öğretmen ve veliler okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen programda, kan bağışında bulunuldu.

Velisi kan bağışında bulunan öğrencilere ise madalya hediye edildi.

Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna, yaptığı açıklamada, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında Kütahya'daki birçok okulda kan bağışı çalışması yaptıklarını söyledi.

Kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Tuna, "Sabah saatlerinden başladığımız çalışmamızda öğretmen ve velilerimizin gerçekten yoğun ilgisiyle karşılaştık. Kan bağışı konusunda Kütahya olarak oldukça iyi bir yerdeyiz. Halkımız bu anlamda oldukça bilinçli. Kütahya kan bağışında 60 merkez arasında ilk 15'te yer alıyor. Bu oldukça iyi bir seviye." ifadelerini kullandı.