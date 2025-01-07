Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu
Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki Langry Poegnan Arıstide Biogne, Kütahya'da Müslüman olarak Musa ismini aldı.
Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki Langry Poegnan Arıstide Biogne, Kütahya'da Müslüman olarak Musa ismini aldı.
İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Biogne için ihtida töreni gerçekleştirildi.
İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Biogne'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Biogne, Müslüman oldu.
Musa ismini alan Biogne'ye "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
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