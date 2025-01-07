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        Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu

        Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki Langry Poegnan Arıstide Biogne, Kütahya'da Müslüman olarak Musa ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:45
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        Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu
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        Fildişi Sahili uyruklu 23 yaşındaki Langry Poegnan Arıstide Biogne, Kütahya'da Müslüman olarak Musa ismini aldı.

        İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Biogne için ihtida töreni gerçekleştirildi.

        İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Biogne'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Biogne, Müslüman oldu.

        Musa ismini alan Biogne'ye "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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