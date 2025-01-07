Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu

İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Biogne'ye imanın ve İslam'ın şartları anlatıldı. Kelime-i şehadet getiren Biogne, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünde, Müslüman olmak isteyen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Biogne için ihtida töreni gerçekleştirildi.

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