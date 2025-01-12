Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
H.K'nin kullandığı 10 VN 151 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda Halil İbrahim Kaygısız'a (79) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaygısız, ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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