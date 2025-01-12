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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:29
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        Kütahya'da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        H.K'nin kullandığı 10 VN 151 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya çevre yolunda Halil İbrahim Kaygısız'a (79) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Kaygısız, ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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