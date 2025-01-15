Kütahya'da asansör boşluğuna düşen muhtar öldü

Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı, binaya girdiği sırada Pekin'in asansör boşluğuna düştüğünü fark etti.

Tabakhane Mahallesi'ne arkadaşıyla büyükbaş hayvan satın almak için gelen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin (41), Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binaya girdi.

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