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        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen muhtar öldü

        Kütahya'nın Simav ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:57
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        Kütahya'da asansör boşluğuna düşen muhtar öldü
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        Kütahya'nın Simav ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

        Tabakhane Mahallesi'ne arkadaşıyla büyükbaş hayvan satın almak için gelen Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin (41), Atatürk Caddesi'nde inşaat halindeki bir binaya girdi.

        Bir süre kendisinden haber alamayan arkadaşı, binaya girdiği sırada Pekin'in asansör boşluğuna düştüğünü fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Pekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Pekin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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