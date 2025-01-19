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        Gediz'deki ev yangını söndürüldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.01.2025 - 15:12
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        Gediz'deki ev yangını söndürüldü
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        Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yağmurlar köyünde 3 yıl önce vefat eden ve kimsenin ikamet etmediği Halil Altındağ’a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

        Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Gediz Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

        Yangın nedeniyle yıkılan ev, kullanılamaz hale geldi.

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