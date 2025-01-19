Gediz'deki ev yangını söndürüldü

Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yağmurlar köyünde 3 yıl önce vefat eden ve kimsenin ikamet etmediği Halil Altındağ’a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

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