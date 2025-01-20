Kütahyalılar Bursa'da "gezek" düzenledi

Sohbetlerin de edildiği programda geleneksel zeybek oyunları da oynandı.

Simav’ın yerel sanatçısı Mehmet Yiğit tarafından seslendirilen, "Kütahya’nın Pınarları"türküsüne eşlik eden katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

Bursa'da Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’nin "gezek" olarak adlandırılan sohbet meclisi kapsamında program düzenlendi.

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